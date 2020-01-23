Adıyaman´da taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

ADIYAMAN'da, aralarında alacak meselesi nedeni ile husumet bulunan 2 kişi çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak nedeni ile husumet bulunan E.Y. ve M.K. tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken E.Y. ve M.K. vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



ADIYAMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.