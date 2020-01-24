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Sabah Namazı sonrası ‘Mescid-i Aksa’ açıklaması

İHA

İnsani Yadım Vakfı İHH tarafından Sabah Namazı sonrasında Mescidi Aksa ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Sabah Namazı sonrası ‘Mescid-i Aksa’ açıklaması

İnsani Yadım Vakfı İHH tarafından Sabah Namazı sonrasında Mescidi Aksa ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan basın açıklaması Adıyaman’da Musalla Camii’nde yapıldı. Basın açıklamasını Genç İHH başkanı Abdurrahman Demirkaya yaparken, diğer STK yöneticileri de açıklamaya destek verdi.
Genç İHH başkanı Abdurrahman Demirkaya, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasından bu yana Siyonist İsrail Mescidi Aksa ve Kudüs halkı üzerindeki hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettiğini vurguladı.
Demirkaya, “Siyonist İsrail 2017 Temmuz’unda kapılarına metal detektörler yerleştirerek Mescidi Aksa’ya giriş ve çıkışları kontrol altına almak istemişti. Bu hamle Mescidi Aksa’yı zamansal olarak bölme planının ilk adımı idi. Tüm dünya Müslümanlarının ve tabiki Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu İşgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı.
Bu geri adımı hazmedemeyen Siyonist işgalci yönetim 2019 Şubat ayında Mescidi Aksa’nın içerisinde bulunan Rahmet kapısını işgal ederek sinegoga çevirmek istedi. Böylece Mescidi Aksa’nın mekansal olarak bölünmesini gerçekleştirmek için bir adım atmış oldu. Aslında 2003 yılından beri kapalı ve zincirli olan mekanın bu şekilde işgal edilmek istenmesi üzerine yine tüm Kudüs halkı tüm dünyanın da desteği ile ayaklanarak bu sefer mekanı muhafaza etmekle kalmayıp 16 yıldır kilit altında tutulan mekanı açarak ismini Rahmet Mescidi koydu.
Tüm bu yaşanan olaylar yıl boyunca sayısız baskınlar ve gözaltılarla devam etti. Bu süreçte Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah gözaltına alınarak hapis cezası verildi. Uzun bir süre hapsedilen Şeyh Raid Salah geçtiğimiz aylarda ev hapsine alındı. Ancak Şubat ayında hakkında verilecek olan kararla yeniden hapsedilmesi gündemde. Ayrıca geçen hafta Pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Rahmet Mescidi konusunda insanları Cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri’ye bir hafta süre ile Mescidi Aksa’ya giriş yasağı getiren Siyonist İsrail sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescidi Aksa’da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı.
Son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uygulayan Siyonist İsrail güçleri kadınlar başta olmak üzere birçok Müslümanı gözaltına altı.
Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu Cuma’yı Umut Cuma’sı olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail’in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs’ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor. Siyonist İsrail’in Mescidi Aksa’nın, değil içerisine herhangi bir taşına bile müdahale etmesini kabul edemeyeceğimizi tüm dünyaya en yüksek sesimizle haykırmalıyız. Çünkü bu meseleyi kabullenmek Mescidi Aksa’nın bölünmesini kabul etmektir ki bu Müslüman alemi için bir kıyamettir. Şeyh İkrime Sabri gibi ömrünü Mescidi Aksa’ya adamış birinin Mescidi Aksa’dan uzaklaştırılması tüm Müslümanların Mescidi Aksa’ya girmesinin yasaklanması ile aynı anlama geldiğini anlamalı ve bunun kabul edilemez bir şey olduğunu haykırmalıyız” dedi.

ADIYAMAN

24 Ocak 2020 Cuma

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