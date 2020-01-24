Rüzgarın etkisiyle büyüyen ev yangını güçlükle kontrol altına alındı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Adıyaman’da rüzgar nedeniyle büyüyen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı yakınında 7 katlı bir binanın 7. katında Hacı Bilgin’e ait evin salonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencerelerin açılmasıyla içeri giren rüzgarla beraber yangın kısa sürede büyüdü. Evde kimse olmadığı esnada çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin pencere ve kapılarını kapatarak rüzgarın içeri girmesini engelledi. Rüzgarın kesilmesi sonrasında alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Salonun kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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