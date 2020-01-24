Saman hırsızı yakalandı

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Adıyaman’da, saman çaldığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerefli Köyünde saman hırsızlığına karıştığı iddia edilen E.K., isimli kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerince hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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