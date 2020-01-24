Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Adıyaman’da, pos cihazı üzerinden yüzde 45 faizle tefecilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi polis operasyonu ile gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, pos cihazı üzerinden tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, il merkezinde faaliyet gösteren cep telefonu dükkanlarında ele geçirilen pos cihazıyla yüzde 45 faiz karşılığında çekim yaptığı iddia edilen M.K., S.Ö., ve Z.K., gözaltına alındı. Emniyette götürülen 3 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.K. ile S.Ö. mahkemece tutuklanırken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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