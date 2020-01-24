Deprem Adıyaman’da paniğe neden oldu

Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da büyük paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremde vatandaşlar evlerinden dışarıya kaçtı. Deprem korkusundan evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

ADIYAMAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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