Deprem Adıyaman´da da hissedildi: 1 yaralı

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ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman´da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.

Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz´ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.



ADIYAMAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

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