Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki Ayşe Çetin öldü.

Olay, gece saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesi Kızılin köyünde meydana geldi. Tek katlı evinde Ayşe Çetini hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapmış oldukları kontrollerde Ayşe Çetin’in öldüğünü belirtti.Yaşamını yitiren Ayşe Çetin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ADIYAMAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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