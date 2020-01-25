Başsavcı Çevik’ten mahkum yakınlarını rahatlatan açıklama “Dedikodulara itibar etmeyin hiçbir mahkumumuzun burnu dahi kanamadı”

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, tahliye edilen E Tipi Kapalı Cezaevi önündeki mahkum yakınlarına durum ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 kişinin deprem nedeniyle başka cezaevlerine nakledilmesiyle ilgili mahkum yakınlarını rahatlatan açıklama geldi. Mahkumlar Gaziantep İslahiye ilçesi, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve Şanlıurfa merkezde bulunan cezaevlerine naklediliyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik yaptığı açıklamada dedikodulara itibar edilmemesi uyarısında bulunarak mahkumların hiçbirinin burnunun dahi kanamadığını vurguladı. Başsavcı Çevik açıklamasında, “Lütfen dedikodulara itibar etmeyin. Hiçbir mahkumumuzun burnu dahi kanamamıştır. Kesinlikle koğuşlarımızda herhangi bir problem yoktur. Ama hepimizin malumu olduğu üzere, cezaevimiz eski olduğu için çatlaklar oluştu. Bizde devlet olarak önlemimizi alalım, tadilatımızı yapalım, kimsenin burnu kanamasın diye önlem amaçlı en yakın cezaevlerine naklediyoruz. Tüm mahkumlar gittikleri cezaevine varır varmaz sizi arayacaklar. Bakanlığımızın resmi Twitter adresinde de bu konuda açıklama yapıldı. Herkese birer defa ailesini arayıp durumu hakkında bilgilendirmek için telefon hakkı tanınmıştır" dedi.

Bakanlık mühendislerinin cezaevinde incelemede bulunduğunu kaydeden Çevik, “Şu anda Bakanlığın mühendisleri de burada. En kısa sürede, inşallah 1520 gün içerisinde tadilat yapı bu arkadaşları geri buraya getireceğiz. Biz mahkumlarımızın çoğunun Adıyamanlı olduğunu, ekonomik imkanlarının olmadığının ziyaretin başka illerde zor olduğunun farkındayız. Mahkumlarımız Gaziantep İslahiye ilçesi, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve Şanlıurfa merkeze naklediliyor” ifadelerini kullandı.

Mahkum yakınlarından bazıları Başsavcı Çevik’in açıklamalarından önce fenalaşırken, cezaevinin önünde kalabalık bir mahkum yakını birikti.

ADIYAMAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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