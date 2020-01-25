Deprem anı kameralara yansıdı Deprem anında bir kafede yaşanan panik anıları güvenlik kameralarına yansıdı

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Elazığ’daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kafeye ait güvenlik kameraları yaşanan korku ve paniği kaydetti. Vatandaşın kafede otururken, deprem anıyla birlikte dışarı kaçışmalarıyla kafe biranda boşaldı.

ADIYAMAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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