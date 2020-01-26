Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Baba ailesi, dün akşam evlerinde sobayı yakıp, uyudu. Bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan aile bireyleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlediği 4 kişiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ADIYAMAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.