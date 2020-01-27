Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı. Kazada at ölürken, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde AdıyamanGölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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