Başkan Buluş güven tazeledi

Teessüf ne demek, nasıl yazılır? Teessüf TDK imla

CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Hüseyin Buluş güven tazeledi.

CHP Adıyaman merkez ilçe başkanlığının Adıyaman Belediyesi konferans salonunda yapılan 37. Olağan kongresinde mevcut başkan Hüseyin Buluş, Güner Şahin ve Kamber Aslan yarıştı. Gerçekleştirilen kongreye Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği seçimde 333 oy kullanıldı. Oy kullanımının bitmesi sonrasında açılan sandıklarda Kamber Aslan 23, Güner Şahin 129, Hüseyin Buluş ise 179 oy aldı. 2 oyunda geçersiz sayıldığı seçimde mevcut başkan Hüseyin Buluş yeniden başkanlığa seçildi.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.