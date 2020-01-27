Genç kız balkondan düştü

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Adıyaman’da iki katlı bir evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

Olay, Siteler Mahallesinde meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan aşağıya bakan 15 yaşındaki Elanur K., dengesini kaybederek aşağı düştü. Toprak zemine düşen genç kızı gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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