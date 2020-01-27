Balkondan düşen Elanur, yaralandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ADIYAMAN´da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut´un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.



ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

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AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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