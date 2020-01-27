Milletvekili Aydın'dan depremzedelere destek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hasarların meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte depremde hasarların meydana geldiği Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesini ziyaret etti. Deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Aydın ve beraberindeki heyet, deprem esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden engelli vatandaşın ailesine başsağlığında bulundu.

Devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduklarını vurgulayan Milletvekili Aydın, “Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem, bu coğrafyaya yakın. Bugün Gerger Tillo’ya kadar gittik, oradan da Sincik İnlice’ye geldik, bu coğrafya çok etkilenmiş. Köylerimizi geziyoruz, hasar gören evlerimiz var. İlk andan itibaren devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanındaydı. Valimiz başta olmak üzere, kaymakamlarımız, il, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, tüm kurumlarımız kendi alanların hasar tespit çalışmalarına başladı. Elazığ’da, Malatya’da vefat eden kardeşlerimiz var, milletimize başsağlığı diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Adıyaman’da, Gerger’de, Sincik’te bu denli büyük sarsıntıya rağmen hasarın şiddeti Allah’a şükür çok büyük boyutlarda değil, onarılabilecek ölçüde. Can kaybımızın olmaması önemli ama şuanda İnlice’de bir taziyedeyiz, deprem esnasında kalp krizi geçiren bir kardeşimiz var, Allah ona da gani, gani rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Deprem bu coğrafyanın bir vakası, bundan sonraki süreçte depremle yaşamayı öğrenmeliyiz ve gereken tedbirleri de almalıyız. Şuanda az sayıda da olsa ağır hasarlı evlerimiz var, burada kalan vatandaşlarımızın kış şartlarına uygun barınmasının sağlanmasına çalışılıyor. Bugün itibarıyla Gerger ilçemizden çadır dağıtımına başlandı. Yarın inşallah İnlice bölgesinde ve diğer hasarlı bölgemize bu kış şartlarına uygun barınması sağlanacaktır. Devletimiz hamdolsun bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün bakanlıklar anbean bütün tespitleri yapıyorlar, tedbirleri alıyorlar. Bundan sonraki süreçte de tabi öncelikle Rabbim bizleri böylesi afetlerden muhafaza etsin, korusun. Ama tedbirleri de alalım, depremle yaşamayı da öğrenelim. Devletimiz bu aşamada yapılması gereken neyse bütün imkanlarıyla seferber edilmiş durumda. Bu vesileyle bütün herkese teşekkür ediyorum, buradaki kardeşlerimize de bir kez daha geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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