Otomobil ata çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda başıboş gezen ata çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Bilal Çimen idaresindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, Aşağı Çöplü Köyü yakınlarında karayolunda başıboş gezen ata çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü ile Haşim Çimen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza sonrası telef olan at köylüler tarafından yoldan çekildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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