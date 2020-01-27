Adıyaman'da deprem sonrası oluşan dev çatlaklar korkutuyor Depremin tetiklediği heyelan korkutuyor

Elazığ depreminin en çok etkilediği yerlerden Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir mahallede yaşanan heyelan korkutuyor. Deprem ve heyelanın ardından bölgede dev çatlaklar oluştu.

Sincik ilçesi İnlice Beldesinin Çükav Mahallesi sakinleri depremin korkusunu hala yaşıyor. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle birlikte, daha önceki yıllarda da toprak kaymasının yaşandığı Çükav Mahallesi aynı korkuyu bir daha yaşadı. Deprem ile birlikte kayalıklarda kütle harekatına bağlı kopmalar, tarlalarda zemin kayması yaşandı. Yaşanan heyelan ile birlikte evlerde de hasar oluştu.

Çevre ve Şehircilik ile AFAD görevlileri tarafından köyde ön hasar tespit çalışması yapıldı. Çükav Mahallesi'ndeki 70 haneden 6’sı ağır hasarlı, diğerleri hafif hasarlı 40 yapı olduğu öğrenildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar evlerini boşaltarak taşınmaya başladı.

Mahallenin bulunduğu bölgede incelemede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası eski Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, “Deforme olmuş, kırılmış faylanma Sivrice depreminin etkisiyle yarıklar açılmış. Birçok kaya düşme noktasına gelmiş, bazıları da düşmüş” dedi.

Mahalle sakinleri depremin büyük oranda kendilerini etkilediğini, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini, hasarlı ev sahiplerinin evlerini taşıdıklarını söyledi. Mahalle sakinleri heyelandan korktuklarını ve evlere giremediklerini aktardı.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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