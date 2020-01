Milletvekili Tutdere’den işsizlik sorununa vurgu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, işsizlik sorununa değinerek Adıyaman’da, 52 bin kişinin işsiz olduğunu söyledi.

Türkiye’de bulunan işsizlerin biran önce istihdam edilip iş sahibi olması gerektiğini belirterek işsizlik sorununa değinen Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de 8 milyona aşkın işsiz var. Hükumetin en asli görevi Türkiye’de işsizliği önlemektir. İş isteyen gençlerimize, kadınlarımıza, yurttaşlarımıza yeni istihdam alanları bulmaktır. Gelinen noktada işsizlik ve yoksuzluk aldı başını gidiyor. Her ne kadar programlar açıklansa da ülke ekonomik olarak çok kötü durumda. Bugün Adıyaman’da işsiz sayısı 52 bindir. Bu rakam gösteriyor ki, 52 bin kişi Adıyaman’da işsiz. Bu rakama bakıldığında her evde 1 işsiz var.

Gittiğimiz her yerde partimize ve örgütümüze yoğun bir ilgi var. Partimizin çıtası yukarıya doğru çıkıyor. CHP Türkiye’de de Adıyaman’da da dimdik ayaktadır ve partisini iktidara taşıyacaktır. 31 Mart seçimlerinde biz Adıyaman’da arkadaşlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla beraber çok güzel işler yaptık. Adıyaman’ın sorunları gerçekten çok büyüktür” dedi.

Adıyaman’ın tütün sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Tütün mesesi Adıyaman’ın can damarıdır. Bugün tütün emekçileri can çekişiyor. Yasa yürürlüğe girecek. 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası olan bu zulüm yasası yürürlüğe girecekti. Bizler genel başkanımızla, grup başkanvekillerimizle birlikte bu yasanın 2 yıl ertelenmesi, yeni yasal düzenlenme yapılması için girişimlerde bulunduk. Ancak iktidar sadece 1 yıl tütün üreticilerine müsaade etti. 2020 yılının 2 Temmuz’unda bu yasa yürürlüğe girecek. Adıyaman için tütün konusunda geriye sayım başlamış durumda. Bu yasayı mutlaka değiştireceğiz ve bütün Adıyamanlılarla dayanışma içerisinde olacağız. Önümüzdeki hafta Adıyaman Belediye konferans salonunda tütün çalıştayını gerçekleştireceğiz. Tütün konusunu masaya yatırarak, konunun uzmanları ile görüşeceğiz. CHP olarak Adıyaman için bir yol haritası belirleyeceğiz. Bizler yol gösteren bir partiyiz” diye konuştu.

ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.