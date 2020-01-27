Milletvekili Tutdere, depremzedelerin acılarına ortak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Tutdere, depremzedelerin acılarına ortak oldu

İHA

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı Adıyaman'ın Gerger ilçesinde evleri kullanılamaz hale gelen depremzedeleri CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yalnız bırakmadı.

Milletvekili Tutdere, depremzedelerin acılarına ortak oldu

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı Adıyaman’ın Gerger ilçesinde evleri kullanılamaz hale gelen depremzedeleri CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yalnız bırakmadı.
Depremim yaşandığı ilk anından itibaren bölgede incelemelerde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremde en çok hasar gören Gerger ilçesine bağlı olan Güngörmüş ve Gürgenli köylerine ziyarette bulundu.
Yapmış olduğu ziyarette köy halkının acılarına ortak olan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak’la birlikte vatandaşın sorunlarına çözüm bulunması için Gerger Kaymakamı Resul Özdemir’e depremzedelerin sorunlarını iletti.
Gerger ilçesinde depremzedelerle yapmış olduğu ziyaret esnasında açıklamada bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Elazığ’da olay yerine ilk giden CHP’nin büyükşehir belediyeleri, milletvekilleridir. Deprem bölgesine giden milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız hemen halkın yanında oldular. Sorunların çözüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunu vatandaşımız çok iyi görüyor. Bizlerde deprem sonrası Gerger’deyiz ve köyleri geziyoruz. Köylerimizde gerçekten çok mağdur vatandaşlarımız var. Aynı zamanda Yaylakonak Beldesinde de depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız var. Hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın evleri ciddi oranda hasar görmüş. Bu konuda Adıyaman Valimiz Aykut Pekmez ve Gerger Kaymakamımız Resul Özdemir ile görüştük. Soruların çözüme kavuşması için ilgililerle görüşme yaparak parti olarak elimizden geleni yaptık. İl başkanımızla birlikte deprem anından bu yana depremzedelerimizin sorunlarının çözümü için bu konunun takipçisi olduk. Bundan sonrada aynı şekilde sorunların takipçisi olacağız.
Adıyaman birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Elazığ’daki fay hattının önümüzdeki süreçte Çelikhan, "Gölbaşı, Doğanşehir fay hattını tetikleyeceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Böyle bir deprem bekleniyor. Adıyaman Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Adıyaman için gerekli tedbirleri alın. Şuanda Adıyaman deprem konusunda hiçbir hazırlığa sahip değil. Deprem öncesi yetkililerin hiçbir çalışması yok. Sadece belediye başkanlarının bireysel çalışmaları var. Adıyaman’da olası bir deprem öncesinde bütün yetkilileri tedbir almaya devam ediyorum. Bu konuyu mecliste de gündeme getireceğim. Halkımızın bana vermiş olduğu milletvekili yetkisini halkımız ve tüm Adıyaman adına en iyi şekilde kullandım. Bundan sonra kullanmaya devam edeceğim. CHP’nin milletvekilliğinin sorumluluğunun farkındayız. Vazifemizin ve bize verilen yetkinin farkındayız. Bunun için gerekeni yapacağız” diye konuştu.

ADIYAMAN

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını ...
Milletvekili Tutdere’den işsizlik sorununa vurgu
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den işsizlik sorununa vurgu
Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
Adıyaman'da deprem sonrası oluşan dev çatlaklar korkutuyor Depremin tetiklediği heyelan korkutuyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da deprem sonrası oluşan dev çatlaklar ...
Gölbaşı Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası
Yaralı yakınları gazetecilere saldırdı Yaralı yakınını bırakıp, tekmeler savurdu
YEREL HABERLER Yaralı yakınları gazetecilere saldırdı Yaralı ...
Başkan Dağtekin, el ele yaraların sarılacağını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin, el ele yaraların sarılacağını ...
Otomobil ata çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ata çarptı: 2 yaralı
Milletvekili Aydın'dan depremzedelere destek
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın'dan depremzedelere destek
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
Balkondan düşen Elanur, yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen Elanur, yaralandı
Genç kız balkondan düştü
YEREL HABERLER Genç kız balkondan düştü
Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı
Başkan Buluş güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Buluş güven tazeledi
Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi ...
Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlanıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlanıldı
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Milletvekili Aydın’dan depremzedelere ‘geçmiş olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan depremzedelere ‘geçmiş olsun’ ...
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntüler
YEREL HABERLER Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net ...
Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X