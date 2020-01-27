Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 145 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 145 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan M.E.D., A.K., M.A. ve K.Ş., gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.



ADIYAMAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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