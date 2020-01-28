Gözaltına alınan 21 kişiden 16’sı tutuklandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 21 kişiden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranmaları bulunan toplam 21 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan 21 kişi jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.