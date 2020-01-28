Şüpheli şahıslar üzerinde tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kişi üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği C.B., ile A.B., isimli iki kişiyi durdurdu. Durdurulan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait toplam 55 adet mermi ele geçirildi. Tabanca ve mermilere el konulurken C.B., ile A.B., jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

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