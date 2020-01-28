Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu çıkan 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yapılarak arama yapıldı. Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 11 gram metaamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler üzerinden uyuşturucu çıkan A.F., T.B., C.B., M.U., A.S., A.A., A.Ç., A.Y., Y.K., G.Ö., Y.F., A.K., G.Y., C.S, H.T., Y.K., A.B., C.Y., M.D. ve S.A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.





ADIYAMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.