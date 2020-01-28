Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ADIYAMAN´da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyey sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.



ADIYAMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

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