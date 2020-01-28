Jandarma ekipleri, Adıyaman’da depremzedelere çadır dağıttı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik, Gerger ilçeleriyle bu ilçelere bağlı bazı köylerde jandarma ekipleri çadır dağıttı.

Meydana gelen depremden dolayı evleri hasar gören vatandaşların yardımına koşmak ve onların sorunlarını bir nebzede olsa çözmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesi, Gerger’e bağlı Gölyurt, Yenibardak, Sincik ilçesi, Sincik ilçesinin Alancık, Çat ve Yarpuzlu Köylerinde deprem çadırı dağıttı. Evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtan jandarma ekipleri, kendi elleriyle de o çadırları kurarak vatandaşlara yardımcı oldu.

ADIYAMAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.