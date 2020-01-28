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Cezaevi firarisi yakalandı

İHA

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan ve her yerde aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman’da, cezaevi firarisi olan ve her yerde aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, açık cezaevi firarisi olan ve hakkında 26 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.Y.D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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