Adıyaman’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’na tepki

Dünya Medeniyetleri Derneği Başkanı Murat Ümit Çevik, ABD ve İsrail arasında imzalanan ‘Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi.

Başkan Ümit Çevik, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 80 sayfalık ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdikleri sözde barış planı iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak projesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Çevik, “İşgalcilerin devleti de, başkenti de olmaz. Çünkü bizim için işgalcileri devlet saymak, öyle ya da böyle sınırlarını kabul etmek yarın yapacakları tüm kanunsuz ve vicdansız işgal ve zulüm projelerini de peşinen kabul etmektir.

Oysa gönül coğrafyamızın mahzun topraklarından biri olan Filistin bağımsız bir devlettir, başkenti Kudüs’tür. Kudüsse biz Müslümanlar için kutsal bir şehir, ilk kıblemiz, onurumuz istikbal ve istiklal davamızın ortak adıdır.

Kudüs yeryüzündeki en kutsal 3. ibadethanemiz, miracın durağı, kutsal dinlerin gerdanlığı, şehirlerin incisi Kudüs’ü barış planı maskesi altında emperyalist düşüncelerin çizdiği haritalara mahkum edilmesini, İsrail’e peşkeş çekilerek parçalama planını Kudüs'ün aleyhinde görüyor, asla kabul etmiyoruz. Kutsal şehir Kudüs ezelden ebede İslam toprağıdır ve ilelebette öyle olarak kalacaktır” diye konuştu.

ADIYAMAN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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