Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı bazı köylerindeki evleri hasar gören depremzedelere jandarma ekiplerince yardım kolileri dağıtıldı.

Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı Sincik ilçesine bağlı köylerde evleri hasar gören vatandaşların yardımına koşmak ve onların sorunlarını bir nebzede olsa çözmek amacıyla Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Alancık, Yarpuzlu, Karaköse, Hüseyinli, Çat, Taşkale, Subaşı, Pınarbaşı, Şahkolyan, Çamdere, Hasanlı Köyleri ve İnlice Beldesinde hem çadır dağıttı hem de yardımlarda bulundu.

Depremde evleri hasar gören vatandaşlara şuana kadar 50 çadır ve 30 yardım kolisi dağıtan jandarma ekipleri, depremzedelerle de sohbet ederek onların dertlerini dinledi. Jandarma ekiplerinin depremde evleri zara gören vatandaşlara aralıksız bir şekilde yardımlarda bulunacağı belirtildi.

ADIYAMAN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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