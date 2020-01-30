Adıyaman’da ‘Duman-9’operasyonu

Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Duman9’ operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında il merkezindeki iş yerlerinde, 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram nargile tütünü, 100 adet puro, 62 adet sahte bandrol, 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla ilgili 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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