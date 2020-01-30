İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, Adıyaman Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BKU 813 plakalı otomobil yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilirken 44 KT 254 plakalı otomobil ise buğday tarlasına girerek buradaki çamura saplanarak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay (54), ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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