El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı

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Adıyaman’da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Çıralık Köyü yakınlarında Hasan A’ya ait otomobil, park halinde olduğu esnada el freninin çekilmemesinden dolayı kendiliğinden hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı otomobil hızlanarak şarampole yuvarlandı. Defalarca taklalar atan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ADIYAMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:45

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AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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