Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. 150 kişiden 45'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte dün gece rüzgar etkili olurken, sobalarını yaktıktan sonra uyuyan çok sayıda kişi, yakınları tarafından evlerinde baygın bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olan 150 kişi, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Kuştepe köyünde yalnız yaşayan, 3 çocuk babası Servet Özer ise kendisinden haber alamayıp, eve gelen yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özer, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Servet Özer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Karbonmonoksitten zehirlenen ve tedavisi tamamlanan 45 kişi, hastanelerden taburcu edilirken, diğer kişilerin ise tedavisine devam ediliyor.



ADIYAMAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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