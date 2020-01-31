Adıyaman’da, TEDES çalışmaya başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) çalışmaya başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan TEDES’ in yeni yayınlanan usul ve esaslara göre sisteminde eklemeler yapılarak faaliyete geçirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “İlçe genelinde çalışmaya başlayacak olan TEDES’in otomobiller için hız limiti 70, kamyon ve kamyonetler için 50 kilometre olarak belirlenmiştir. TEDES’in devreye girmesiyle birlikte Gölbaşı ilçesi 16 hareketli ve sabit kameralarla 24 saat takip edilecek. TEDES’e yönelik yol güzergahında gerekli ve yeterli bilgilendirme levhaları yerleştirilmiş olup, vatandaşların levhalara ve diğer trafik işaretlemelerine riayet etmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ADIYAMAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:02

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