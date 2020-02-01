Öğrencilerle kış kampı gerçekleştirildi

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Adıyaman’da eğitim öğretimin ara döneminde öğrenciler ile çeşitli etkinliklerin yapıldığı kış kampı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, onların bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla, 2731 Ocak tarihleri arasında "Gençliğe Değer" isimli kış kampı gerçekleştirildi.

Ara dönemde 35 ortaokul öğrencisiyle kış kampı gerçekleştirdik. Kamp boyunca öğrencilere, maneviyat istasyonu, eğitici oyunlar, ebru sanatı, kitap okuma ve kritiği, sinema, temel dini bilgiler gibi etkinliklerle eğlenerek öğrenmenin sergilendiği bir kamp gerçekleştirdik.

Kampımızın son gününde, öğrenciler arasında bilgi yarışması ve anket düzenlendi. Müftülük konferans salonunda velilerinde katılımı ile katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi.

ADIYAMAN 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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