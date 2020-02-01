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Otomobil şarampole devrildi: 4 Yaralı

İHA

Otomobil şarampole devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde yola çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü otomobili şarampole devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Emrah Doğan idaresindeki 02 FU 056 plakalı otomobil Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu 15. kilometresinde karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirince otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü ile Seval, Hiranur Buğlem ve İbrahim Buğra Doğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN

01 Şubat 2020 Cumartesi

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