Gölbaşı esnafı kuşları yemliyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşları esnaf yemliyor.

Kar ve yağmur yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar aç kalmasın diye esnaf çeşitli yerlere yem bırakıyor. Duyarlılık gösteren aktar Murat Aktaş kış aylarında yiyecek bulamayan kuşlara her gün sabah ağaçların diplerine yem bırakıyor.

Aktaş, 2 yıldan beri kuşlara kış günlerinde yem bıraktıklarını belirterek, güvercinler başta olmak üzere çeşitli kuş türlerinin yemlendiğini söyledi.

ADIYAMAN 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:02

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