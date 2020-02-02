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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Deniz, çalışanların sorunlarını dile getirdi

İHA

MemurSen ve Eğitim BirSen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, teknik hizmetler, genel idare ve yardımcı hizmetler kadrolarında çalışanların sorunlarını dile getirdi.

Başkan Deniz, çalışanların sorunlarını dile getirdi

MemurSen ve Eğitim BirSen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, teknik hizmetler, genel idare ve yardımcı hizmetler kadrolarında çalışanların sorunlarını dile getirdi.
MemurSen’in bütün çalışanların hakkını gözettiklerini, hak ve özgürlük mücadelesinde yetkiyi devraldıkları günden bu güne geride bıraktıkları kadar ileri taşıdıkları pek çok şeyin olduğunu söyleyen Başkan Deniz, “3 Bin 600 ek gösterge çalışması ile ilgili olarak tüm kamu çalışanlarının dahil edildiği müjdesini duymak istiyoruz. Biz diyoruz ki artık 3 bin 600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığında yönetici statüsünde bulunan ancak yöneticilik imkanlarından faydalandırılmayan şef ve şube müdürlerinin bulunduğunu ve bu çalışanların daha önce 15 saat ek ders ücreti aldıklarını, ancak bu hakkın bugün kullandırılmadığını hatırlatan Başkan Deniz, “Bu arkadaşlarımıza hakları olan ve ek ödeme yasasıyla kesilen ücret hakları iade edilmelidir. Konu ile yasal düzenlemelerin bir an önce başlatılması gerekir.
Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların, Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının talep ettikleri unvan değişikliği sınavına giriş hakkı verilmelidir. Ayrıca 4/C statüsünden 4/B’ye kadrosuna alınanların ücretlerinde hala bir iyileştirme ve denkleştirme yapılmamıştır. Bu kadroda çalışan arkadaşlarımız tek çatı altında aynı işi yapmalarına, aynı statüde bulunmalarına rağmen farklı ücrete tabi tutulmaktadır. Bu hakka ve adalete sığmaz. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çalışanların çalışma saatleri ve görev tanımları ile ilgili belirsizlik hala devam etmektedir. Bu durum beraberinde bu çalışanların emeklerinin istismarını kolaylaştırmaktadır. Birçok okulumuzda, özellikle ikili öğretimin yapıldığı kurumlarda hizmetli çalışanlarımız 12 saat üstünde mesai yapmamaktadır ve bu çalışmanın ücret olarak bir karşılığı da ödenmemektedir. Söz konusu durum hizmetli norm esaslarının belirlenmesi ve fazla mesai ücreti ödemesi ile giderilmelidir” diye konuştu.

ADIYAMAN

02 Şubat 2020 Pazar

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