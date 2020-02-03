Kahta 02 Spor: 3- Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Adıyaman 1954 Spor'u 31 mağlup etti.

Kahta Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor'u ağırlayan Kahta02 Spor kulübü, sahaya üzerinde "Geçmiş Olsun Elazığ Geçmiş Olsun Malatya" yazılı pankartla çıktı.

Maçın 42. Dakikasında ev sahibi takım oyuncalarından Barış Kılıç'ın attığı gol ile Kahta 02 Spor 10 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Maçın ikinci yarısında ise Kahta 02 Spor oyuncularından İsmail Palta'nın 57. Dakikada attığı gol ile Kahta 02 Spor, 20 üstünlüğünü devam ettirdi.

Çekişmeli geçen maçta Adıyaman 1954 Spor oyuncularından Hakan Doğan 77. Dakikada bir gol atarak farkı 21 yaptı.

Maçın 81. Dakikasında ise Kahta 02 Spor oyuncusu Bahri Arslanlı’nın attığı gol ile maç 31 oldu.

5 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 31 sona erdi.

Kahta 02 Spor evinde altın değerinde 3 puan alarak puanını 38 yaptı ve liderlik koltuğuna otururken rakibi Adıyaman 1954 Spor’u 2.sıraya düşürdü.

31 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor Kulübü yönetimi, kulübün Teknik Direktörü Erol Kapusuzla yollarını ayırdı.

Protokol tribününde müsabakayı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni Kahta 02spor'un 1200 ve Adıyaman'dan gelen 50 kişilik taraftar müsabakayı izledi.

ADIYAMAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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