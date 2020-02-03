Sincikli depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sincikli depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda devletin tüm kurumları seferber edilerek, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla hummalı bir çalışma yapılıyor.
Depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda AFAD ve jandarma ekipleri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının etkili olduğu Aksu, Arıkonak, Geçitli köy ve mezralarına karlı dağlar aşılarak depremzedelere yardımlar ulaştırıldı.
Zorlu ve dağınık coğrafi şartlara rağmen yer yer bir metrenin üzerindeki karla kaplı köylere ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri soğuk havaya rağmen Sincik ilçesine bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Çamdere, Çatbahçe, Söğütlübahçe ve Hasanlı köyü ve mezraları ile İnlice Beldesine bağlı mahallelere yardım malzemesini dağıttı. Köyler ve mezralarında depremden evleri ağır hasar alan vatandaşlara çadır kurarken, ayrıca gıda, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yaptı. Ekipler, İnlice Beldesi, Çamdere, Hasanlı, Çatbahçe ve Söğütlübahçe Köylerinde de erzak dağıtımı gerçekleştirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Uzmanları ise, Sincik ilçesine bağlı köy ve mezralarda depremden etkilenen vatandaşlar ve çocuklarla tek tek görüşerek, vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için psikososyal destek hizmeti sundu.
Adıyaman Valiliğinin Koordinasyonunda Jandarma, AFAD ve Sosyal Destek Uzmanları ziyaret ettiği köylerde çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.
Depremzedeler ise, zor günlerinde acılarına ortak olan ve kendilerine her türlü desteği eren AFAD, Jandarma ve Sosyal Destek Uzmanlarına Allah razı olsun diyerek, teşekkür etti.
Depremin meydana geldiği andan itibaren Gerger ve Sincik ilçesinde köy köy mezra mezra dolaşarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez ise yaptığı açıklamada, “Depremin meydana geldiği andan itibaren depremin yaralarını sarmak için kurumlarımızı adeta seferber ettik. Yaşanan bu acı felaketin ardından devlet olarak en kısa sürede afete müdahale edip, milletimizle kenetlendik. Ekiplerimiz şu anda Gerger ve Sincik ilçelerimizde başta insani yardım olmak üzere depremin yaralarını bir an önce sarmak ve vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Allah milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin vurduğu Gerger afet bölgesi ilan edildi
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Gerger afet bölgesi ilan edildi
Kahta 02 Spor: 3- Adıyaman 1954 Spor: 1
YEREL HABERLER Kahta 02 Spor: 3- Adıyaman 1954 Spor: 1
Başkan Deniz, çalışanların sorunlarını dile getirdi
YEREL HABERLER Başkan Deniz, çalışanların sorunlarını dile getirdi
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
CHP heyetinden Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER CHP heyetinden Yıldırım’a ziyaret
Adıyaman’dan Suriye’ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Adıyaman’dan Suriye’ye 13 tırlık yardım malzemesi ...
Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi
YEREL HABERLER Depremzedeler için bir tır dolusu yardım geldi
Türk Kızılay’ı yardımları AFAD’a teslim etti
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ı yardımları AFAD’a teslim etti
Gölbaşı esnafı kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Gölbaşı esnafı kuşları yemliyor
Otomobil şarampole devrildi: 4 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 Yaralı
Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı Tır yangınında büyük maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı Tır ...
Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da sağlıkçılar ile deprem değerlendirme ...
Öğrencilerle kış kampı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Öğrencilerle kış kampı gerçekleştirildi
Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu
YEREL HABERLER Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X