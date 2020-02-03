Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 5’i Mehmetçik 6 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında tüm Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Kılınç, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için görevde olan Mehmetçiklerimize yönelik saldırıyı kınayarak, “Esed rejimi tarafından İdlip’de yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize ve sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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