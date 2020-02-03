Adıyaman’da, kaçak sigara ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında 118 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken konuyla ilgili olarak işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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