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Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı Kamera kayıtlarını izleyenler gözlerine ...

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Adıyaman'da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.

Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı Kamera kayıtlarını izleyenler gözlerine inanamadı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Adıyaman’da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.
Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem Adıyaman’da da hissedilmiş ve büyük paniğe neden olmuştu. Deprem esnasında Adıyaman’da bulunan bir sitenin bahçesindeki park halindeki otomobillerin beşik gibi sallandığı anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını izleyen site sakinleri gözlerine inanamadı. Site sakinlerinin büyük bir şaşkınlıkla izlediği kamera kayıtlarında, bazı otomobillerinden havalanacakmış gibi kalkıp durması depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ADIYAMAN

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 05:59
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  • İKİNDİ 15:34
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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