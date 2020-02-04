İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, dün, Kahta'ya bağlı Narince köyünde meydana geldi. İki evin duvarı arasında sıkışan köpeği fark eden çocuklar, ailelerine haber verdi. Bunun üzerine köylüler, kazma ve kürek ile köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Sokak köpeği, köylülerin 1 saat süren çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, daha sonra gözden kayboldu.



ADIYAMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:59

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