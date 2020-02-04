Köpeğini otomobile zincirle bağlayarak sürükledi

ADIYAMAN'da, Hüseyin Balıkçı'nın otomobiline zincirle bağladığı köpeği peşinden koşturması, bir kamyon şoförü tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Köpeği köye götürdüğünü ileri süren Balıkçı hakkında yasal işlem yapılarak, 842 lira para cezası uygulandı.

Gölbaşı'na bağlı Ozan köyü yakınlarında Hasan Balıkçı'nın, yönetimindeki 07 LE 282 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağladığı köpeği koşturduğunu gören bir kamyon şoförü, cep telefonuyla o anları kayda aldı. Kamyon şoförü, takip ettiği Balıkçı'yı durdurup, tepki gösterdi, ardından da durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Hasan Balıkçı ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve köye götürdüğünü belirtti.

Köpeğe işkence eden Hasan Balıkçı hakkında, '5199 Hayvanları Koruma Kanunu' uyarınca yasal işlem yapılarak, 842 lira para cezası uygulandı.



ADIYAMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:59

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