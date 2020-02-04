Araç motoruna giren kedi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesinde Selahattin Akhan'a ait olan 33 CRC 63 plakalı park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek araç sahibine de ulaştı. Olay yerine gelen Besni itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi yaptıkları çalışmalar sonucunda kurtardı. Motordan çıkarılan kedi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

ADIYAMAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.