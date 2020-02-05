Annesi ölen oğlağa evlatları gibi bakıyorlar Altı bezlenip biberonla beslenen oğlak evin maskotu oldu

Adıyaman’da annesi doğum esnasında ölen oğlak, Koçak Ailesi tarafından evde kendi evlatları gibi beslenip seviliyor. Altı bezlenip biberonla beslenen Menekşe isimli oğlak, evin maskotu haline geldi.

Adıyaman kent merkezinde ikamet eden Osman Koçak'ın, Besni ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir yakınının keçisi ikiz oğlak doğurduğu esnada öldü. Annesiz kalan iki oğlaktan birini yeni doğmuş olan bir başka keçi sahiplenerek kendisini emmesine izin verirken diğer oğlağı ise dövmeye başladı. Durumu fark eden Osman Koçak, yakınından oğlağı isteyerek alıp eve getirdi. Eve getirdiği oğlağa Menekşe ismini veren Osman Koçak, oğlağı evinde beslemeye başladı. Oğlağı banyoda yıkayan, fön makinesiyle kurulayan ve altını bebek beziyle bağlayan Osman Koçak ve ailesi, Menekşe’yi çok sevmeye başladı. Ailenin bir üyesi gibi sevilen Menekşe, sürekli biberonla süt verilerek besleniyor.

Menekşe isimli oğlakla birlikte uyuyan ve çoğu zaman Menekşe ile filim izleyen Osman Koçak, hayvan sevmeyen birinin insan sevemeyeceğini vurguladı. Menekşe’yi ailece çok sevdiklerini belirten Osman Koçak, “Bunun annesi vefat etti. İki kardeşler. Bunları yeni doğum yapmış olan keçinin altına bıraktık ama bir tanesini emzirdi, bir tanesini de emzirmedi. İşte bu yetim kaldı, bizler de evde biberonla beslemeye başladık. Yaklaşık 1 haftadır bizde. Biberonla besliyoruz, altını bağlıyoruz. Zaman zaman ortalığı kirlettiği de oluyor ama gülü seven dikenine katlanır. Ailem sevinçle karşıladı, sevilmeyecek bir hayvan mı? Şimdi genelde olumlu tepkiler oluyor. Şimdi sonuçta bu hayvan yetim kalmış, ağzı yok, dili yok, sonuçta Allah’ın yaratmış olduğu bir varlık. Komşularımız olsun, yakınlarımız olsun, gördükleri zaman baya seviyorlar, seviniyorlar, alıp götürüyorlar bazen, evlerine götürüyorlar, sevmeye götürüyorlar, daha sonrada getiriyorlar. Biraz önce banyo yaptırdık, hafif bir titremesi var. Banyosunu yaptırıp kurutma makinesiyle güzelce kurutuyoruz hayvanı. Şimdi dışarı çıktığım zaman arkamdan geliyor yani, peşimden geliyor. Biz buna Menekşe diyoruz. Bizim çocukluktan Menekşe isminde bir keçimiz vardı onun ismini de ona vermiş olduk. Yani insan olan herkes hayvan sevmeli. Hayvan sevmeyen kişinin insan sevmeyeceğini düşünüyorum. Altını bağlayıp yastığımın yanına indiriyorum, yatıyor. Bir sıkıntı yok beraber yatıyoruz” dedi.

Osman Koçak’ın kızı Sena Koçak, "10 gün önce babam kapının önüne gelerek bu oğlağı bir anda gösterdi. Çok sevindik. 1 haftadır bizde ama sanki uzun zamandır buradaymış gibi. Yani seviyoruz, onun sütünü biz hazırlıyoruz, biz veriyoruz. Seviyoruz kendisini” şeklinde konuştu.

Osman Koçak’ın küçük kızlarından Sena Koçak ise “Çok tatlı buldum. Ben hayvanları zaten çok seviyorum. Bunu babam getirdiği zaman çok sevinmiştim. Hatta babam banyo yaptırdığı zaman da yanındaydım. Bir haftadır burada ama sanki 1 yıl buradaymış gibi. Kucağımıza alıp seviyoruz. Bizlerden sıkıldı mı bilmiyorum ama çok tatlı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yaşayan ve misafirlik için Adıyaman’a gelen Osman Koçak’ın ağabeyi Mirza Koçak, “Ben görünce kendimden geçtim gerçekten. Bebek bu, yetim kalmış bir bebek. Sonradan nasıl ayrılacaklar bilmiyorum ama biz yarın çıkar gideriz İstanbul’a. Ben daima sevmeye geliyorum kendisini” diye konuştu.

ADIYAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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