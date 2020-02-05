Ayın polisleri ödüllendirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polis memurları ödüllendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

ADIYAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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