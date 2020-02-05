Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu

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Adıyaman’ın Kahta Belediyesine ait makam aracına, icralık olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan’ın makam aracı, İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğüne gittiği esnada Valilik Kavşağında trafik polisleri tarafından durduruldu. Yol kenarına çekilen otomobile icra dairesi tarafından çıkarılan yakalama kararına istinaden el konuldu. Yavuz Turan araçtan indirildikten sonra otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

ADIYAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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