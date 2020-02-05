Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devlet destekli tarım sigortası (TARSİM) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kahta Ziraat Odası çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleştirilen tarım sigortası ile ilgili toplantıda, tarım sigortasındaki 2020 yılı yenilikleri ve işleyişi hakkında Kahta’da ki üreticilere bilgi verildi.

Toplantıya Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fahri Can ve personelleri, Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Kahta Badem Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı yaptığı açılış konuşmasında, tarım sigortalarıyla ilgili gerekli bilginin alınarak poliçelerin buna göre yapılmasını gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise konuşmasında, katılımcılara Adıyaman genelinde TARSİM yapan çiftçi sayısı toplam tutar ve çiftçiye ödenen TARSİM sigorta tazminatları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzman Muharrem Ünal konuyla ilgili bilgi verdi.

ADIYAMAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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